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Trabzon'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 17:06 | Son Güncelleme

TRABZON merkezli 6 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON merkezli 6 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.
Trabzon merkezli İstanbul, Kırıkkale, Ağrı, Erzurum ve Samsun illerinde FETÖ/PDY'ye üye oldukları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 15 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 9'unu gözaltına aldı. Örgütün gizli haberleşme programı olan ‘Bylock’ kullanıcısı oldukları tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, bazı belge ve evraklar ile dijital cihazlara el koydu.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, diğer 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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