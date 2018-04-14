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Trabzon’da FETÖ Operasyonu’nda 19 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 21:16 | Son Güncelleme

Trabzon’da düzenlenen FETÖ Operasyonu’nda 19 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik olarak sürdürülen çalışmalar neticesinde, Emniyet yapılanması ’Mahrem İmam Vekiller’ olarak adlandırılan şahıslara bağlı olarak örgüt faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen çoğunluğunun ihraç ve görevden uzaklaştırılan polis memurları ve eşlerinden olan 20 kişiye yönelik yapılan operasyonda 19 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şahsın ise yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.Gözaltındaki şahısların TEM Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

Trabzon’da düzenlenen FETÖ Operasyonu’nda 19 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik olarak sürdürülen çalışmalar neticesinde, Emniyet yapılanması ’Mahrem İmam Vekiller’ olarak adlandırılan şahıslara bağlı olarak örgüt faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen çoğunluğunun ihraç ve görevden uzaklaştırılan polis memurları ve eşlerinden olan 20 kişiye yönelik yapılan operasyonda 19 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şahsın ise yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Gözaltındaki şahısların TEM Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

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