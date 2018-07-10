Trabzon'da FETÖ soruşturması: 28 kişi gözaltı

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA) -TRABZON’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla aranan 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla haklarımda yakalama kararı bulunan 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 13’ü emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden 8’i adli kontrolle serbest bırakılırken, 5’i de tutuklandı. Diğer şüpheliler ise gerekli işlemlerinin yapılması için Bursa, Giresun, Ankara ve Bayburt İl Emniyet müdürlükleri ekiplerine teslim edildi.
CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler
Silvio Berlusconi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katıldı! Yeni görüntüsüyle olay yarattı
Giresun'da teröristler sıkıştırıldı! Evlerinizden çıkmayın uyarısı yapıldı
Muharrem İnce, Twitter'dan duyurdu: Perşembe saat 21:00'de
İntikam işkencesi! Cinsel organına hortumu soktuktan sonra...
Yağ bezesi sandı, içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
Kuzey Kore liderinin patates tutkusu ilişkileri gerdi!
Doğum yapan ilk erkekti! Son hali şoke etti
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!
Ziya Selçuk kimdir? Yeni MEB Ziya Selçuk oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinede MEB'e güçlü isim
Okuyucu Yorumları 0 yorum