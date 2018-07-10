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Trabzon'da FETÖ soruşturması: 28 kişi gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 15:08 | Son Güncelleme

TRABZON’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla aranan 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA) -TRABZON’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla aranan 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla haklarımda yakalama kararı bulunan 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 13’ü emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden 8’i adli kontrolle serbest bırakılırken, 5’i de tutuklandı. Diğer şüpheliler ise gerekli işlemlerinin yapılması için Bursa, Giresun, Ankara ve Bayburt İl Emniyet müdürlükleri ekiplerine teslim edildi.

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