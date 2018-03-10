Trabzon’da FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün esnaf ve iş adamı yapılanmasına yörelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Trabzon ili işadamı-esnaf yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların sorgusunun sürdüğü bildirildi.