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Trabzon'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 17:13 | Son Güncelleme

TRABZON'da, polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları ileri sürülen 10 kadın gözaltına alındı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları ileri sürülen 10 kadın gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı otel ve iş yerlerinde fuhuş yapıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bazı otel ve restoranlara baskın düzeledi. Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla 10 Türk vatandaşı kadın gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.

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Trabzon'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

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