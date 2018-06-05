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Trabzon'da fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 10:45 | Son Güncelleme

TRABZON'da polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları ileri sürülen 11 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

TRABZON, (DHA)- TRABZON'da polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları ileri sürülen 11 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı otel ve iş yerlerinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, gece saatlerinde kentin Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde birçok otel, restoran ve bara operasyon düzenledi. Operasyonlarda fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 11 Türk vatandaşı kadın gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.

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Trabzon'da fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

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