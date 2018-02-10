Trabzon’da fuhuş operasyonu

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin fuhuşla mücadele çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Meydan bölgesindeki işletmelerde otel, restoran ve barlarda, yapılan denetimlerde toplamda 53’ü yabancı uyruklu 2’si Türk olmak üzere 55 bayan gözaltına alındı. Denetim yapılan 5 işletme sahibi, çalışanı ve mesul müdürü de fuhuşa teşvik ve aracılık etmek suçlarından gözaltına alınırken, yabancı bayanların sınır dışı edileceği, işletme sahipleri, mesul müdürleri ve çalışanlarının ise sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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