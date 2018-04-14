Trabzon’da Fuhuş Operasyonu

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5’i yabancı uyruklu bayan olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çömlekçi mahallesinde fuhuşla mücadele kapsamında bir takım işletmelere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 5 yabancı uyruklu bayan ile 2 erkek, fuhuşa aracılık eden ve yer sağlayan iş yeri ruhsat sahibi ve çalışanı 6 kişi olmak üzere toplamda 13 kişi yakalandı.
Öte yandan il merkezi ve 18 ilçede aynı anda eş zamanlı olarak yapılan huzur uygulamalarında ise 2 bine yakın şüpheli şahsın incelemesi yapılırken, yaklaşık 2 kilo 100 gram esrar maddesi, 150 grama yakın eroin maddesi,
2 bin 105 paket gümrük kaçağı sigara, 20 litre kaçak içki, 207 adet gümrük kaçağı kol saati, 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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