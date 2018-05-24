Trabzon'da, Hizb-ut Tahrir operasyonu

Fatih TURAN/TRABZON (DHA)- TRABZON’da, Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik ildeki faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında, Of ilçesinde R.Y.'yi evinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada örgütün yayını olan farklı isimlerde 10 kitap ele geçirildi. R.Y.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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