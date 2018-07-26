Trabzon'da internetten silah satışına 2 tutuklama

Fatih TURAN/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Sürmene ilçesinde, internet üzerinden açık artırma yöntemiyle silah satışı yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçede internet aracılığıyla açık artırma yönetimi kullanarak silah satışı yapanlara yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucu 5 adres belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekiplerce yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kılıç ile çok sayıda av tüfeği fişeği ile tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, engelli olan diğer şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.

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