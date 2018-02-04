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Trabzon'da kilise bahçesinde 'patlayıcı' alarmı (YENİDEN)

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 17:20 | Son Güncelleme

TRABZON'da, 5 Şubat 2006 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rahip Andrea Santoro’nun görev yaptığı Santa Maria Katolik Kilisesi'nin bahçesinde patlayıcı madde olduğu ihbarı üzerin giden polis, boru şeklinde meşale görünümlü cisim buldu.

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, 5 Şubat 2006 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rahip Andrea Santoro’nun görev yaptığı Santa Maria Katolik Kilisesi'nin bahçesinde patlayıcı madde olduğu ihbarı üzerin giden polis, boru şeklinde meşale görünümlü cisim buldu. Cisim incelemeye alındı Olay, sabah saatlerinde, İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'nde meydana geldi. Kilise görevlileri, bahçede fark ettikleri ve patlayıcı olduğunu düşündükleri cisim için polisi aradı. İhbar üzerine telsizle uyarılan ekipler, kilise önüne sevk edildi. Olay yeri inceleme polislerinin de eşlik ettiği incemede bahçede boru şeklinde meşale görünümlü cisim bulundu. Cismin bir bölümünün yandığı ancak patlamadığı belirlendi. Ekipler, cismi bırakan şüpheli ya da şüphelileri belirlemek için kiliseye ait güvenlik kameralarını incelemeye alıp, çevredekilerin ifadelerine başvurdu. Kilise çevresinde yapılan aramalarda da henüz bir eşkale rastlanılmadı. 12 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rahip Andrea Santoro’nun ölüm yıl dönümü öncesinde bu olayın yaşanması, kentte terör ve istihbarat şubelerinde görev yapan polisleri de alarma geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. SANTORO CİNAYETİ Santa Maria Kilisesi Rahibi Andrea Santoro, 5 Şubat 2006 tarihinde, kilisede dua ederken, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Santoro'yu tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve o tarihte 16 yaşında olan Oğuzhan Akdin, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi’nce, 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, infaz süresini tamamladığı için tahliye edilmişti.

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