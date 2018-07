Trabzon'da köpekler ölü bulundu, soruşturma başlatıldı

Uğur AYDIN- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde deniz kıyısında 10'a yakın sokak köpeğinin ölü bulunması üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma harekete geçti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, zehirlenerek öldürüldüğü öne sürülen köpeklerden numune alırken, jandarma ekipleri de olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli köpek ölümlerine tepki gösteren Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün, "Çok kötü bir olay, zehirlenmede hayvanın ciğerleri parçalanıyor, yavaş yavaş ölüyorlar. Bu ölümü hak etmiyor bu hayvanlar" dedi.

Çarşıbaşı'nın Yoroz mevkiinde sahildeki şüpheli köpek ölümleri üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti, soruşturma başlattı. İlçede son 2 gün içerisinde 10'a yakın köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü şüphesi üzerinde duran ekipler, köpeklerden numune aldı. Jandarma ekipleri de, olay yeri ve çevresindeki iş yeri ile Karayolları'na ait güvenlik kameralarını da incelemeye alarak, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'BU ÖLÜMÜ HAK ETMİYORLAR'

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün, şüpheli köpek ölümlerine tepki gösterdi, suçluların bir an önce bulunmasını istedi. Tüzün, "Bu sabah yine bir vahşet haberiyle uyandık. Maalesef gelen bir telefonda Çarşıbaşı'nda bir vahşet yaşandığını, 10'dan fazla köpeğin zehirlendiğini öğrendik. Bu olay üzerine ilk önce Tarım İl Müdürlüğü'nü aradım. Çünkü zehirlenme olayıydı ve bunun neyden kaynaklandığının bilinmesi gerekiyordu. Daha sonra da jandarmayı aradım, işin yasal boyutuna ulaşmak için. Bugün öğleden sonra jandarma tutanaklar tuttu, ifadeler aldı. Tarım İl Müdürlüğü köpeklerden birini incelemek için aldı, neden dolayı zehirlendiğini belirlemek için. Çok kötü bir olay. Biliyorsunuz zehirlenmede hayvanın ciğerleri parçalanıyor, yavaş yavaş ölüyorlar. Bu ölümü hak etmiyor bu hayvanlar. Oradaki bir vatandaş sadece belediyeyi arayarak buradaki köpeklerin toplanmasını, kısırlaştırılmasını ve tedavi edilmesini, geri bırakılmasını istediğini söylemiş ve aynı akşam böyle bir olayın gerçekleştiğini söyledi. Bu olayı gerçekleştirenler belli değil ama araştırma yapılacak, biz de dernek olarak bu işin takibindeyiz. Üzücü bir durum hepimiz için" diye konuştu.

'ÖLDÜRMEYELİM, YAŞATALIM'

Tüzün, canlıyı gözünü kırpmadan zehirleyen bir insanın, rahatlıkla insanı da öldürebileceğini ifade ederek, "15'e yakın köpeğin bu zehirlenmeden etkilendiğini düşünüyoruz. Bu çok korkunç bir durumdur. 15 tane canlıyı gözünü kırpmadan zehirlemek ne demek. Daha sonra 'Ben her şeyi yaparım, insanı da öldürebilirim' demek. Çünkü onlar da bizim gibi can taşıyorlar, duyguları var, hisleri var. Zehirlendikleri zaman tıpkı bizler gibi acı çekiyorlar. Bu kadar canın öldürülmesi bizi derin bir şekilde yaralıyor. Öldürmeyelim, yaşatalım" dedi.

Öte yandan, hayvansever vatandaşların yanı sıra sosyal medya takipçileri de ölen köpeklerin fotoğraflarını paylaşarak, tepkilerini dile getirdi.