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Trabzon'da otomobil ile dereye uçtu; sürücü kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 11:56 | Son Güncelleme

TRABZON’un Maçka ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü Yücel Öztürk (53), akıntıya kapılarak kayboldu.

Adem AKATİN/MAÇKA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Maçka ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü Yücel Öztürk (53), akıntıya kapılarak kayboldu. Kayıp sürücü için bölgede arama çalışması başlatıldı. Kaza, saat 01.30 sıralarında Maçka ilçesi Sümela Manastırı yolunda meydana geldi. Yücel Öztürk, 61 VL 595 plakalı otomobili ile Maçka Deresi'ne uçtu. Kazada, sürücü akıntıya kapılarak derede kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kayıp sürücüyü aradı. Ancak yapılan aramalara rağmen Yücel Öztürk'e ulaşılamadı. Gece yarısı ara verilen arama çalışmaları, sabah erken saatlerde yeniden başladı. Jandarma ve AFAD ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Timi arama çalışmalarına katıldı. Ekipler kazanın yaşandığı yerden başlayarak dere boyunca kayıp sürücüyü arıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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