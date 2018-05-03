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Trabzon’da park halindeki otomobil yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 15:56 | Son Güncelleme

TRABZON’da park halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da park halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi. Üniversite Mahallesi, Farabi Caddesi'nde park halindeki Hüseyin Morgül’e ait 34 PA 4973 plakalı otomobil, saat 11.30 sıralarında motor kısmından alev aldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi yakınlarındaki araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak önlem alıp, yangına müdahele etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Araç sahibi Morgül, 15 gün önce alınan otomobilin nasıl yandığına anlam veremediğini söyledi.

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