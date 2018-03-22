HABER

Trabzon’da polis ekip otosu dereye uçtu: 1 şehit, 1 kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 08:39 | Son Güncelleme

Trabzon’un Maçka ilçesinde bir aracı kovalayan polis ekip otosu dereye uçtu.

Trabzon’da polis ekip otosu dereye uçtu: 1 şehit, 1 kayıp

Trabzon’un Maçka ilçesinde bir aracı kovalayan polis ekip otosu dereye uçtu. İlk belirlemelere göre 1 polis memuru şehit olurken, bir polis memur ise dere sularında kayboldu.
Konuyla ilgili Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada "gece saat 01.45’te Maçka ilçemizin Çatak mevkiinde Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli üç polis memurumuzun görev ifası sırasında içerisinde bulundukları resmi aracın dereye uçması sonucu, bir personelimiz şehit olmuş, bir personelimiz hafif yaralı olarak kurtulmuş, bir personelimiz ise akıntıya kapılmış olup kayıp durumdadır. Kayıp polis memurumuzun arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Trabzon’da polis ekip otosu dereye uçtu: 1 şehit, 1 kayıp

Trabzon’da polis ekip otosu dereye uçtu: 1 şehit, 1 kayıp

Trabzon’da polis ekip otosu dereye uçtu: 1 şehit, 1 kayıp

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!

Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.