Trabzon’da pompalı tüfekle bir restorana giren şahıs ateş ederek korkuya neden oluyor

Trabzon’da bugün Uzunsokak caddesinde elinde pompalı tüfekle bir restorana giren ve etrafa rastgele ateş eden şahıs korku ve paniğe neden oluyor. Elindeki cep telefonu ile sürekli birileri ile görüşen şahıs ikna edilemezse Özel Harekat ekipleri tarafından operasyon düzenlenmesi bekleniyor.

Saat 16.50 sıralarında 3-4 katlı kahvaltı, döner ve simit satan bir restorana elinde pompalı tüfekle gelen şahıs, 2. kata çıkarak buradan bağırmaya ve rastgele ateş etmeye başladı. Şahıs, ardından telefonla konuşmaya başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Elindeki cep telefonu ile sürekli birileri ile görüşen şahıs ikna edilemezse bölgeye çağrılan Özel Harekat ekipleri tarafından operasyon düzenleneceği belirtiliyor.