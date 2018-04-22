Trabzon’da pompalı tüfekli şahıs ikna edilmeye çalışılıyor

Trabzon’da bugün Uzunsokak caddesinde elinde pompalı tüfekle bir restorana giren ve etrafa rastgele ateş eden şahıs korku ve paniğe neden oluyor. Şahsı olay yerine çağrılan yakınları ve polis ekipleri ikna etmeye çalışıyor.
Saat 16.50 sıralarında 3-4 katlı kahvaltı, döner ve simit satan bir restorana elinde pompalı tüfekle gelen şahıs, 2. kata çıkarak iş yerinin 2. katındaki balkondan bağırmaya ve rastgele ateş etmeye başladı. Şahıs, ardından telefonla konuşmaya başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi yaya ulaşımına kapattı. Bölgeye ambulans ve Özel Harekat polisleri çağrılırken, polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışıyor.
Şahsın U.K. isimli Trabzon-Tonya nüfusuna kayıtlı kişi olduğu, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Tonya’da yanan evinde eşi ve çocuğunu kaybettikten sonra psikolojisinin bozulduğu, yangında kendisinin de zarar gördüğü için hastaneden çalışamaz raporu almaya çalıştığı ancak alamaması üzerine yaşadığı sorunlar nedeniyle eylem yaptığı öğrenildi.
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