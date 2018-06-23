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Trabzon'da sel suları, beton pompası ile kamyonu dereye böyle sürükledi (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 17:29 | Son Güncelleme

BÖLGEDE HEYELAN MEYDANA GELDİ, YOL KAPANDI Trabzon’un Arsin ilçesinde şiddetli yağışın etkili olduğu ve park halindeki beton pompası ile kamyonun sele kapıldığı Yolaç köyünde, öğle saatlerinde yağmur yeniden şiddetini artırdı.

BÖLGEDE HEYELAN MEYDANA GELDİ, YOL KAPANDI Trabzon’un Arsin ilçesinde şiddetli yağışın etkili olduğu ve park halindeki beton pompası ile kamyonun sele kapıldığı Yolaç köyünde, öğle saatlerinde yağmur yeniden şiddetini artırdı. Yağışın etkisiyle bölgede heyelan meydana geldi, köy yolu ulaşıma kapandı. Şantiye çalışanları ile gazeteciler heyelanlı bölgede mahsur kaldı. Şiddetli yağmurun devam ettiği bölgeye AFAD ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. 'ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK' 2 aracı sele kapılan ve yaklaşık 1 milyon 200 bin lira maddi zararı olduğunu söyleyen HES şantiyesi sahibi Oktay Açar, sel sularının şantiyeyi aniden bastığını belirterek, “Çok şükür can kaybımız yok, mal kaybımız var. 1 milyon 200 bin TL değerinde 2 aracımız sele kapıldı. 2 ay önce yollar ve dere ıslahı yapılıyordu. Ama henüz tamamlanmamıştı. Tamamlanmış olsaydı, bu afeti yaşamazdık” diye konuştu. Yolaç köyüne komşu Dumanlı köyünün Muhtarı Hasan Aydınlı da dere ıslah çalışmasının bir an önce yapılmasının gerekli olduğunu belirterek, “Buraya önlem alınması lazım. Geçmişte yine böyle oldu. Dere ıslahının yapılması lazım. Taşan dere, yolu sürekli alıyor” dedi.

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