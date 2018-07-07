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Trabzon'da silahla havaya ateş açan magandalar için Vali devreye girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 12:50 | Son Güncelleme

TRABZON'da bir grup genç, av tüfeği ve tabancalarla havaya ateş ettiği anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı.

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da bir grup genç, av tüfeği ve tabancalarla havaya ateş ettiği anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Bazı takipçilerin tepkisine neden olan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da etiketlenerek paylaşıldığı görüntülerle ilgili Trabzon Valisi Yücel Yavuz, bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Akyazı mevkiinde bir grup genç, akşam saatlerinde düzenledikleri eğlence sırasında av tüfeği ve tabancalarla havaya peş peşe ateş açtı. Grup o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedip, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntü, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Birçok takipçi de tepki gösterdikleri görüntüyü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ak Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nü de etiketleyip paylaştı, bu kişilerin yakalanmasını istedi.

VALİ YAVUZ OLAYA EL ATTI

Tepkiler üzerine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden, “Emniyet birimlerimiz talimatlandırıldı, gereği yapılacaktır. Duyarlılığınız ve bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

Polis ve jandarma ekipleri, havaya ateş açan kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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