Trabzon'da sır cinayet çözüldü, 7 aydır kayıp ceset bulundu (2)

ŞÜPHELİ, ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Trabzon'da geçen yıl ortadan kaybolan ve Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü yakınlarındaki arazide brandaya sarılı halde cesedi bulunan Mehmet Tüysüz'ün (40) ölümüyle ilgili, polis tarafından gözaltına alınan M.S., sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.