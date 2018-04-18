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Trabzon'da sır cinayet çözüldü, 7 aydır kayıp ceset bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 18:32 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİ, ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI Trabzon'da geçen yıl ortadan kaybolan ve Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü yakınlarındaki arazide brandaya sarılı halde cesedi bulunan Mehmet Tüysüz'ün (40) ölümüyle ilgili, polis tarafından gözaltına alınan M.S., sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİ, ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Trabzon'da geçen yıl ortadan kaybolan ve Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü yakınlarındaki arazide brandaya sarılı halde cesedi bulunan Mehmet Tüysüz'ün (40) ölümüyle ilgili, polis tarafından gözaltına alınan M.S., sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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