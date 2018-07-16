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Trabzon'da sokak köpeği tüfekle vurularak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 16:48 | Son Güncelleme

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Trabzon'da sokak köpeği tüfekle vurularak öldürüldü

Aleyna BAYRAM/AKÇAABAT(Trabzon),(DHA)- TRABZON’un Akçaabat ilçesinde bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Yerde cansız halde yatan köpeğin çekilen fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine, hayvanseverler olaya tepki gösterdi, saldırganın yakalanıp cezandırılmasını istedi.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Yaylacık Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede dolaşan sahipsiz bir köpek, kimliği belirsiz kişi tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Kanlar içinde yığıldığı yerde ölen köpek, yoldan geçmekte olan bir kişi tarafından cep telefonuyla fotoğraflandı. Bu fotoğraf daha sonra sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşım üzerine çok sayıda sosyal medya takipçisi olaya tepki göstererek, saldırganın bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istedi. Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) de sosyal medyadaki hesabında öldürülen köpeğin fotoğrafını “Katil var! Her insan kendine yakışanı yapar. Bu köpek birisi tarafından vuruldu ve öldü. O civarda yaşayanlar dikkat, bugün sakin zararsız bir köpeği gözünü kırpmadan öldüren yarın o silahı size yöneltmekten hiç çekinmez” yorumuyla paylaştı, tepkisini dile getirdi.
‘KÖPEĞİ ÖLDÜREN İNSANI DA ÖLDÜREBİLİR’
TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, yaşananları kınayarak “Köpek çok sakin bir köpekmiş. Niye vurmuş amacı ne belli değil. Bize ihbarı yapan kişi, köpeğin kesinlikle bir saldırısı söz konusu olmadığını iletti. Özellikle o civarda sıkça köpek zehirlenmeleri oluyor. Silahla vurulma olayı duydum, inanamadım. Çok tuhaf. Vurulduğu yer yerleşim merkezi. Durum polise iletildi. Orada o kadar çocuk ölen köpeği gördü ve bundan ister istemez etkilendi. Köpeğe ateş ederken kurşun orada çocuklara da gelebilirdi. O köpeği öldüren yarın bir kadını bir insanı da öldürebilir. İnsanlar öldürmeyi hayvanlar üzerinden öğreniyorlar. Hayvanı öldüren insanı da öldürür. Umarım ne gerekiyorsa yapılır en ağır cezayı alır” dedi.
Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Trabzon'da sokak köpeği tüfekle vurularak öldürüldü

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