Trabzon'da şüpheli köpek ölümlerine tepki 

Uğur AYDIN Emre KOLTUK, TRABZON (DHA)

TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde sahil kıyısında 10'a yakın sokak köpeğin şüpheli ölümü Gıda Tarım İl Müdürlüğü ve jandarmayı harekete geçirdi. Gıda Tarım İl Müdürlüğü'nce zehirlenerek telef edildiği öne sürülen köpeklerden alınan numuneler incelemeye alınırken, jandarma ekipleri de olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli köpek ölümlerine tepki gösteren Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün, Çok kötü bir olay, zehirlenmede hayvanın ciğerleri parçalanıyor, yavaş yavaş ölüyorlar. Bu ölümü hak etmiyor bu hayvanlarö dedi.

İlçenin Yoroz mevkii sahilindeki şüpheli köpek ölümleri üzerine Gıda Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti, soruşturma başlattı. İlçede son 2 gün içerisinde 10'a yakın köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü şüphesi üzerinde duran ekipler, köpeklerden aldıkları numuneleri incelmeye aldı. Köpek ölümleriyle ilgili ilçe jandarma ekipleri de, olay yeri çevresindeki iş yeri ile karayollarına ait güvenlik kameralarını da incelemeye alarak, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.