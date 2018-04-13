Trabzon’da Suriyeli dilenci operasyonu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri şehirde bulunan dilencilere yönelik bugün kapsamlı bir operasyon yaptı.
Özellikle Ortahisar İlçesi’nde Kahramanmaraş, Kunduracılar ve Uzunsokak Caddeleri’nde yapılan operasyonlarda dilencilik yaptıkları tespit edilen 14’ü yetişkin 19’u çocuk ve bebeklerden oluşan toplam 33 Suriye uyruklu dilenci yakalandı. Zabıtanın Meydan Karakolu’na getirilen dilencilerin üzerinden çok miktarda para çıkarken, paralara el konularak Yabancılar Şubesi’ne teslim edildiler. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin operasyonlarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.
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