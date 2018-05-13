Trabzon’da uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TRABZON’da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Araklı ilçe merkezinde uyuşturucu satıldığını saptayıp, harekete geçti. Bölgede bir süre teknik ve fiziki takipte bulunan ekipler operasyon için düğmeye basarak, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ekiplerce yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 26 mermi, esrar maddesi ile uyuşturucuya karıştırmak için kullanılan kına ve çeşitli esrar sarma malzemeleri de ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.H., H.A., A.K., İ.İ., Ş.U., H.G., S.K. ile B.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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