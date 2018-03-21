Trabzon’da uyuşturucu ve silah operasyonu

Trabzon’un Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Trabzon’un Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik olarak çalışma yapıldı. 4 şüpheli şahsın ikamet ve işyeri adreslerinde alınan adli arama kararına istinaden yapılan eş zamanlı operasyonda S.S, M.A. ve A.C. isimli şahıslar yakalandı. Aramalarda 36,01 gram esrar maddesi, 15,27 gram toz esrar maddesi, 6,11 gram kenevir bitkisi tohumu, 14,70 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 3 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 105 TL para, uyuşturucu paketlemek için kesilmiş alüminyum folyo kağıtları, 1 adet 9,65 mm çapında mermi, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet pompalı tüfek ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahısların sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
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