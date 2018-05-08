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Trabzon’da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 16:33 | Son Güncelleme

TRABZON’da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki farklı semtlerde yasa dışı bahis oynatıldığı saptaması üzerine harekete geçti. Belirlenen adres ve şüpheliler üzerinde bir süredir teknik ve fiziki takipte bulunan ekipler operasyon için düğmeye basarak adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında 3 iş adamının da yer aldığı 6 şüpheli gözaltına alınırken, bahiste kullanıldığı belirlenen bazı dijital cihaz ve verilere de el konuldu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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