Trabzon’da yayla dönüşü kaza: 1 ölü 3 yaralı

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Tonya ilçesinde yayla dönüş yolunda kontrolden çıkıp şarampole devrilerek takla atan otomobildeki emekli öğretmen Mehmet Kara (61) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında ilçenin Çayıriçi Mahallesi Horozdağı mevkiinde meydana geldi. Ahmet Aydın yönetimindeki 06 DPT 53 plakalı otomobil, yayla dönüş yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak 100 metrelik şarampole devrilerek takla attı. Kazada, emekli öğretmen Mehmet Kara öldü, Ahmet Aydın, Ali Şükrü Kara ve Mustafa Altunbaş da yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, araçtaki yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Trabzon'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Araçta sıkışan Kara'nın cesedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak morga gönderildi.

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