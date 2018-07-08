HABER

Trabzon’da yayla dönüşü kaza: 1 ölü 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 23:42 | Son Güncelleme

 TRABZON’un Tonya ilçesinde yayla dönüş yolunda kontrolden çıkıp şarampole devrilerek takla atan otomobildeki emekli öğretmen Mehmet Kara (61) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Tonya ilçesinde yayla dönüş yolunda kontrolden çıkıp şarampole devrilerek takla atan otomobildeki emekli öğretmen Mehmet Kara (61) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında ilçenin Çayıriçi Mahallesi Horozdağı mevkiinde meydana geldi. Ahmet Aydın yönetimindeki 06 DPT 53 plakalı otomobil, yayla dönüş yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak 100 metrelik şarampole devrilerek takla attı. Kazada, emekli öğretmen Mehmet Kara öldü, Ahmet Aydın, Ali Şükrü Kara ve Mustafa Altunbaş da yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, araçtaki yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Trabzon'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Araçta sıkışan Kara'nın cesedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak morga gönderildi.

PARTNERKollarına kimyasal enjekte eden adamın bacaklarının son haline bakın!Kollarına kimyasal enjekte eden adamın bacaklarının son haline bakın!
Halk otobüsü şoförü direksiyon başında gözaltına alındıHalk otobüsü şoförü direksiyon başında gözaltına alındı
Tekirdağ'da yolcu treninin 5 vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var (4)Tekirdağ'da yolcu treninin 5 vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Halk otobüsü şoförü direksiyon başında gözaltına alındı

Halk otobüsü şoförü direksiyon başında gözaltına alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Bu kadarına da pes! Kafede çıkan yangını böyle izlediler

Bu kadarına da pes! Kafede çıkan yangını böyle izlediler

Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü

Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü

Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!

Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.