Trabzon'da yayla dönüşü kaza: 2 ölü

ARAKLI (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Araklı ilçesinde, yayla dönüş yolunda kontrolden çıkıp dereye yuvarlanan kamyonetteki Ömer Şen (38) ile babası Ahmet Şen (61), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerimde ilçenin Dağbaşı mevkiinde meydana geldi. Babası Ahmet Şen ile birlikte yayladan dönen Ömer Şen yönetimindeki 61 FD 515 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp 15 metreden Karadere deresine yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İp yardımıyla dereye inen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ömer Şen ile babası Ahmet Şen’in (61) hayatını kaybettiği belirlendi.
AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan baba ile oğlunun cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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