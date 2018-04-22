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Trabzon’da yayla dönüşü kaza: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 21:25 | Son Güncelleme

Trabzon’un Yomra ilçesi Üçpınar Yaylası’nda bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Üçpınar Yaylası’na gezmeye gidenleri taşıyan bir araç yayla yolundan dönüşte dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu uçuruma yuvarlandı.

Trabzon’un Yomra ilçesi Üçpınar Yaylası’nda bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Üçpınar Yaylası’na gezmeye gidenleri taşıyan bir araç yayla yolundan dönüşte dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan 7 kişiden 5’si çevredeki vatandaşlar tarafından yaralı olarak kurtarılarak Kaşüstü’ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, ayaklarında kırıklar olduğu belirtilen 2 yaralıyı kurtarmak için AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışma başlattığı kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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