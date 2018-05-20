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Trabzon'da yıldırım düştü: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 21:10 | Son Güncelleme

TRABZON'un Sürmene ilçesinde bahçesinde çay toplarken üzerine yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan Hasan Kol (64), hayatını kaybetti.

Trabzon'da yıldırım düştü: 1 ölü

Fatih TURAN/SÜRMENE(Trabzon),(DHA) - TRABZON'un Sürmene ilçesinde bahçesinde çay toplarken üzerine yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan Hasan Kol (64), hayatını kaybetti.
Olay öğle saatlerinde ilçeye bağlı Fındıcak köyünde meydana geldi. Hasan Kol, kendisine ait çay tarlasında çalıştığı ve çay topladığı sırada üzerine yıldırım düştü. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldırım düşmesi sonrası kalp krizi geçirdiği saptanan Kol'un cesedi, otopsi için Sürmene Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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