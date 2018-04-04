Trabzon'daki 'cephanelik projesi' inşaatına suç duyurusu

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TRABZON'da, 'cephanelik' diye bilinen tarihi kulenin çevresinin imara açılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, CHP Trabzon İl Örgütü'nce proje inşaatına ilişkin ‘görevi kötüye kullanma' ve 'sit alanını imara açma’ iddiasıyla Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Boztepe Mahallesi'nde, 2000'li yıllarda yapılan restorasyonun ardından turizme kazandırılan, kentin önemli tarihi mekanlarından cephaneliğin yanında bulunan alanın imara açılması ve burada restoranla kafenin yer alacağı tesis için inşaat çalışmalarının başlatılması tepkilere neden oldu. Özellikle sosyal medyada tepkilerin hedefi olan inşaatı fotoğraflayanlar, paylaşım yaparak, tarihi yapının dokusunun bozulacağını öne sürdü.

'Yeşil çatı' sisteminin uygulanacağı, nisan ayında tamamlanması planlanan, 11 milyon liraya mal edilecek projeye yönelik tepkiler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca alandaki inşaat çalışmalarının durdurulması için ilgili kurumlara ve inşaat izni veren Ortahisar İlçe Belediye Başkanlığı'na yazı gönderildi. Bunun üzerine 30 Ocak günü inşaat durduruldu. Projeyle sit alanının rekreasyon alanına çevrildiği öne sürülen ve Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayet dilekçesi verilen proje için Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından da inceme başlatıldı. İnşaatın durdurulmasından yaklaşık 2 ay sonra ise Anıtlar Yüksek Kurulu'nca yapılan incelemelerin ardından çalışmalarda sakınca bulunmadığı belirtildi. Bunun üzerine inşaat çalışmalarına devam edildi.

CEPHANELİK İÇİN SUÇ DUYURUSU

Projeye tepki gösteren ve tarihi dokunun bozulacağını öne süren CHP Trabzon İl Teşkilatı'nca tarihi cephaneliğin bitişiğinde sürdürülen inşaat hakkında, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verilerek, suç duyurusunda bulunuldu. CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun, ‘görevi kötüye kullanma ve sit alanını imara açma’ iddiasıyla Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Uzun, “Bugün 'dünya mirası' denebilecek dokuya sahip olan Trabzon’u medeniyete sırtını dönerek, yöneten Büyükşehir ve Ortahisar belediyeleri, bu tarihi dokuyu yaptıkları imar değişikleri ve verdikleri yapı ruhsatıyla katletmişlerdir. Bu durum, hem Trabzon kamuoyunu yaralamış hem de hukuksuzluk yapılmıştır. Tüm bunlara dur demek için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk” dedi.

CEPHANELİK OLARAK KULLANILDI

Trabzon'da, 14'üncü yüzyılda yapıldığı değerlendirilen tarihi kule, restore edilerek, turizm işletmesi haline dönüştürülmüştü. Fatih Kulesi veya İrene Kulesi olarak bilinen, Rus işgali sırasında mühimmat deposu olarak kullanıldığı için halk arasında 'cephanelik' denilen tarihi kulenin restorasyonuna, bir grup iş insanı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinle 2000'li yılların başında başlanılmıştı. Tarihi kulenin restorasyonu tamamlanarak, 2010'da turizm işletmesine dönüştürülmüştü. Yaklaşık 25 ve 40 metre çaplarında, iç içe geçmiş 2 daireden oluşan kulenin iç bölümü 4, dış bölümü ise 3 katlı olarak inşa edildi. Batı kısmında karakol binası da bulunan yapının, 1916- 1918 Rus işgali sırasında mühimmat deposu olarak kullanıldığı belirtildi.

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