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Trabzon’daki FETÖ/PDY’ye ait gaybubet evlerine yönelik yapılan operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 19:06 | Son Güncelleme

Trabzon’da yürütülen FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) soruşturmaları çerçevesinde yürütülen ve 28 kişinin gözaltına alınması ile sonuçlanan operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde "gaygubet evi" olarak adlandırılan ve örgüt üyelerinin gizlenmek amacıyla kullandığı 6’sı öğrenci evi olmak üzere 14 ev Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından deşifre edildi.

Trabzon’da yürütülen FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) soruşturmaları çerçevesinde yürütülen ve 28 kişinin gözaltına alınması ile sonuçlanan operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde "gaygubet evi" olarak adlandırılan ve örgüt üyelerinin gizlenmek amacıyla kullandığı 6’sı öğrenci evi olmak üzere 14 ev Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından deşifre edildi. Bu evlerde Trabzon, Hatay, Giresun, İstanbul, Van, Rize Kastamonu, Erzurum, İzmir ve Ağrı illerinde haklarında işlem yapılıp aranmakta olan, aralarında mahrem imam, sorumlu abi, sorumlu abla, İl İmamları, FETÖ’den kapatılan şirket yöneticileri, iş adamı, avukat, Bylock kullanıcıları, KHK ile ihraç askerler için gaybubet evlerini bulup temin eden kişilerin olduğu ve bu kişilerin firari olarak aranır durumda iken örgüt adına faaliyetlerine devam etmek üzere Trabzon’da saklandıkları tespit edildi.
Örgütü tekrar toparlamaya, buralardan örgütü yönetmeye çalıştıkları belirlenen örgütün yönetici pozisyonundaki kişilerin kaldığı 14 ayrı gaybubet evine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan operasyonda başkalarına ait kimlik kartları, atmaya yırtmaya çalıştıkları örgütsel dökümanlar, 6 bin Euro, 9 bin 960 dolar, 27 bin 980 TL ile çok sayıda digital materyal ele geçirildi.
Öte yandan geçtiğimiz 15 Mart’ta yine Trabzon’da örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten 5 ayrı gaybubet evine girilmiş ve 11 kişi gözaltına alınmıştı. Trabzon’da toplam 19 gaybubet evine operasyon düzenlenmiş olurken, gözaltı sayısı 39’a yükseldi. Gözaltına alınan ve evlerden sorumlu abla düzeyinde bulunan 2 örgüt yöneticisi çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, 9 öğrenci ise etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Halen gözaltında bulunan 28 şüphelinin sorgusu sürerken, firardaki 20 şüphelinin ise aranması devam ediyor.

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