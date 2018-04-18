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Trafiği felç eden kazaya karışan araçlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 14:48 | Son Güncelleme

Kavacık TEM otoyolunda makas atan ve kazaya neden olan otomobiller, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.TEM otoyolu Kavacık mevkiinde yaşanan kaza, İstanbul trafiğini uzun süre kilitledi.

Kavacık TEM otoyolunda makas atan ve kazaya neden olan otomobiller, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
TEM otoyolu Kavacık mevkiinde yaşanan kaza, İstanbul trafiğini uzun süre kilitledi. Yüzlerce sürücünün mağdur olmasına neden olan kazanın hemen öncesinde bir vatandaş tarafından çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntüler, "bu kadarına da pes" dedirtti. Görüntülerde TEM otoyolunda yarışan iki otomobil, trafik güvenliğini tehlikeye sokuyor. Trafikte hızla ilerleyen araçlar, kısa bir süre sonra kazaya karışıyor.

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