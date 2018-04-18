Trafiği felç eden kazaya karışan araçlar kamerada

Kavacık TEM otoyolunda makas atan ve kazaya neden olan otomobiller, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
TEM otoyolu Kavacık mevkiinde yaşanan kaza, İstanbul trafiğini uzun süre kilitledi. Yüzlerce sürücünün mağdur olmasına neden olan kazanın hemen öncesinde bir vatandaş tarafından çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntüler, "bu kadarına da pes" dedirtti. Görüntülerde TEM otoyolunda yarışan iki otomobil, trafik güvenliğini tehlikeye sokuyor. Trafikte hızla ilerleyen araçlar, kısa bir süre sonra kazaya karışıyor.
Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar
Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında kritik soruya yanıt verdi
Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!
Cami avlusunda 'gey' oyunu! Böyle yakalandılar
Son dakika! ABD'nin Rusya kararı belli oldu
Bahçeli için 'barajı geçsin anırırım' diyen Yaşar Okuyan'a Ülkü Ocakları'ndan sert yanıt
Bebeğini bırakıp festivale koştu! Çiçeği burnunda anneye tepki yağıyor
Tecavüzcüyü timsaha yem ettiler
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
BİM'den sonra sıra A101'de: Xiaomi Mi A1 A101'e geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum