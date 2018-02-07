Trafik canavarı Eskişehir’de 2017 yılında 72 can aldı

Eskişehir’de 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarında 72 vatandaş hayatını kaybetti.
Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Eskişehir’de 2017 yılı içerisinde 2 bin 144 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 3 bin 679 vatandaş yaralandı. Şehir merkezi ve bölgelerinde meydana gelen kazalarda ise 72 vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi.
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