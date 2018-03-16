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Trafik eğitiminde çalan siren seslerini duyunca panik yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 20:08 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Trafik Dedektifleri' projesi kapsamında Kartaltepe İlkokulu'na gelerek bahçede toplanan öğrencilere eğitim verdi.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Trafik Dedektifleri' projesi kapsamında Kartaltepe İlkokulu'na gelerek bahçede toplanan öğrencilere eğitim verdi. Öğrenciler, eğitim sonunda bindikleri araçların sirenlerini çaldı. Siren seslerini duyup, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki dükkânından endişeyle koşarak okula gelen balıkçı Nuri Gök, ''Allah'ım ya Rabbim aklım çıktı" dedi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Trafik Dedektifleri' projesi kapsamında, Kartaltepe İlkokulu'nun bahçesinde öğrencilere eğitim verdi. Trafik polisleri, öğrencilere trafik güvenliği, yollarda dikkat edilmesi gereken noktalar, okula gidiş gelişlerde servis araçlarını kullanırken nelere dikkat edileceği, taşıt yolları üzerinde güvenli geçişlerin nerelerden yapılacağı, nerelerde güvenli yürüneceği konularında eğitim verdi. Eğitim sonunda ise öğrenciler, trafik polisi araçları ve motosikletlerine bindirildi. Öğrenciler direksiyon başına geçtikleri araçlarda kornaya basıp, sirenleri çaldı. Siren sesini duyan balıkçı Nuri Gök, panik halinde nefes nefese polislerin yanına gelerek "Ne oluyor ne oluyor, sirenlerin sesi susmuyor, niçin siren çalıyorsunuz?" diye sordu. Gök'e polisler, korkulacak bir durumun olmadığını, öğrencilere eğitim verildiğini, tatbikat yapıldığını söyledi. Aldığı yanıtla rahatlayan Nuri Gök, ''Allah'ım ya Rabbim aklım çıktı. Siren sesleri susmayınca panik oldum. Bomba mı var? Allah korusun'' dedi. Nuri Gök'ün okula yaklaşık 500 metre uzaklıktaki balıkçı dükkânından koşarak okul bahçesine geldiği öğrenildi. Eğitim, öğrenciler ve polislerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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