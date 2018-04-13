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Trafik ekiplerinden kapsamlı uygulama

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 11:20 | Son Güncelleme

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 5 saat süren kapsamlı uygulama yaptı.Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı 6 ekip tarafından 100 yıl, Yeşil Mahalle ve Soğuksu mahallelerinde 21.00 ile 02.00 saatleri arasında özellikle abartı egzoz başta olmak üzere kapsamlı bir uygulama yaptı.Yaklaşık 5 saat süren uygulama kapsamında ekipler tarafından 137 araç kontrol edildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 5 saat süren kapsamlı uygulama yaptı.
Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı 6 ekip tarafından 100 yıl, Yeşil Mahalle ve Soğuksu mahallelerinde 21.00 ile 02.00 saatleri arasında özellikle abartı egzoz başta olmak üzere kapsamlı bir uygulama yaptı.
Yaklaşık 5 saat süren uygulama kapsamında ekipler tarafından 137 araç kontrol edildi. Uygulama kapsamında 10 adet araç trafikten men edilirken, 5 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı, 3 sürücüye ise ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. 24 araca da diğer maddelerden işlem yapılarak toplamda 18 bin 188 TL para cezası uygulandı.
Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu 100 Yıl bölgesinde abartı egzoz uygulamasında bazı sürücüler, araçlarında abartılı egzoz olmadığını söyleyerek polislere dakikalarca ceza yememek için dil döktü. Bir sürücü ise ceza maddesini kendisi tek tek okuyarak, kabul etmediğini ve evraklarını imzalamayacağını söyledi. Alkol kontrolünde ise bir sürücü, polise oldukça zor anlar yaşattı. Sürücü, cihazı üflemekte başarılı olamayınca, trafik polisinin azmedip 15 kez tekrarlatması sonucu 0.43 promil alkollü çıkan sürücü, yasal sınır altında olduğundan ceza yemekten kurtuldu.

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