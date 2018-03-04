Trafik ışıklarının yanmaması kazayı da beraberinde getirdi

Afyonkarahisar çevre yolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi kavşağında trafik ışıklarının yanmaması nedeniyle kaza meydana geldi.
Kentte sık sık yaşanan elektrik kesintileri, halkı çileden çıkardı. Daha önce de defalarca meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar mağdur olurken, dün meydana gelen elektrik kesintisinde trafik ışıklarının yanmaması sonucu kaza meydana geldi.
Bugün, çevre yolu üzerinde bulunan ve şehir merkezi ile Organize Sanayi Bölgesi’nin kesiştiği kavşakta kaza meydana geldi. Trafik ışıklarının yanmaması sonucu meydana geldiği belirtilen kazada bir kişinin yaralandığı bildirildi. Kazada yaralanan şahıs, ambulansla tedavi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kentte çok sık yaşanan elektrik kesintileri sonucu meydana gelen kazalara tepki gösteren vatandaşlar, tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.
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