Trafik kavgası sonucu cinayet işleyen sanığa 25 yıl hapis

Eskişehir’de trafik kazasının ardından çıkan kavga sonucu bir kişiyi ruhsatlı silahı ile öldüren katil zanlısı Halit Kaya 25 yıl hapis ile cezalandırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Halit K. maktül Mehmet Yılmaz’ın eşi ve çocukları ile avukatlar hazır bulundu. Son sözleri sorulan tutuklu sanık Halit Kaya, “Alkollüydüm. Çok pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Halit Kaya’ya "kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Olay, 24 Aralık 2017 tarihinde Orta Mahalle’de gerçekleşti. Eski Emirler Mahalle Muhtarı Halit Kaya’nın (68) kullandığı otomobil ile Mehmet Yılmaz’ın (42) kullandığı kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonrasında araçtan inen Mehmet Yılmaz ve çocukları ile Halit Kaya arasında tartışma başladı. Arada çıkan arbedenin ardından Halit Kaya, yanında bulunan ruhsatlı tabancası ile ateş açtı. Açılan ateşte kafasına kurşun isabet eden Mehmet Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli Halit Kaya ise yakında bulunan Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.