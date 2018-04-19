HABER

Trafik kavgası sonucu cinayet işleyen sanığa 25 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 14:22 | Son Güncelleme

Eskişehir’de trafik kazasının ardından çıkan kavga sonucu bir kişiyi ruhsatlı silahı ile öldüren katil zanlısı Halit Kaya 25 yıl hapis ile cezalandırıldı.Eskişehir 1.

Eskişehir’de trafik kazasının ardından çıkan kavga sonucu bir kişiyi ruhsatlı silahı ile öldüren katil zanlısı Halit Kaya 25 yıl hapis ile cezalandırıldı.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Halit K. maktül Mehmet Yılmaz’ın eşi ve çocukları ile avukatlar hazır bulundu. Son sözleri sorulan tutuklu sanık Halit Kaya, “Alkollüydüm. Çok pişmanım” dedi.
Mahkeme heyeti tutuklu sanık Halit Kaya’ya "kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Olay
Olay, 24 Aralık 2017 tarihinde Orta Mahalle’de gerçekleşti. Eski Emirler Mahalle Muhtarı Halit Kaya’nın (68) kullandığı otomobil ile Mehmet Yılmaz’ın (42) kullandığı kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonrasında araçtan inen Mehmet Yılmaz ve çocukları ile Halit Kaya arasında tartışma başladı. Arada çıkan arbedenin ardından Halit Kaya, yanında bulunan ruhsatlı tabancası ile ateş açtı. Açılan ateşte kafasına kurşun isabet eden Mehmet Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli Halit Kaya ise yakında bulunan Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.

Ekmeleddin İhsanoğlu, Erdoğan'a oy verecek!Ekmeleddin İhsanoğlu, Erdoğan'a oy verecek!
Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklamalarAbdullah Ağar'dan çarpıcı açıklamalar
Cami avlusunda 'gey' oyunu!Cami avlusunda 'gey' oyunu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çok ilginç mezarlık ilanı!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.