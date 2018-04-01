Trafik kazaları MOBESE’lere yakalandı

Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt’te meydana gelen trafik kazaları MOBESE’lere yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde MOBESE’lerin kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt’te meydana gelen trafik kazaları MOBESE’lere yansıdı. Diyarbakır’da kırmızı ışıkta duran araçlara arkadan hızla gelen araç zincirleme kazaya sebep oldu. Mardin’de yol ayrımından ana yola atlayan servis şoförü ana yoldan gelen tırı fark etmeyerek kafa kafaya çarpıştı.
Siirt’te, kontrolsüz bir şekilde karşı yola geçmeye çalışan otomobil sağdan süratli gelen otomobili fark etmeyip kaza yaptı. Batman’da ise bir aracın yol kenarına park halindeki tıra çarpması kameralara saniye saniye yansıdı.
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