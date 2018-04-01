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Trafik kazaları şehir polis kamerasına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

Erzurum’da meydana gelen trafik kazaları şehir polis kamerasına yansıdı.Geçtiğimiz ay Erzurum’da farklı semtlerde meydana gelen trafik kazaları, şehir polis kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Trafik kazaları şehir polis kamerasına yansıdı

Erzurum’da meydana gelen trafik kazaları şehir polis kamerasına yansıdı.
Geçtiğimiz ay Erzurum’da farklı semtlerde meydana gelen trafik kazaları, şehir polis kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Palandöken ve Yakutiye ilçesinde üç ayrı kavşakta meydana gelen trafik kazalarında, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile bir başka otomobilin çarpması ve kavşakta ışık ihlali yapan otomobilin başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpışma görüntüleri yer alıyor.

Trafik kazaları şehir polis kamerasına yansıdı

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