Erzurum’da meydana gelen trafik kazaları şehir polis kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz ay Erzurum’da farklı semtlerde meydana gelen trafik kazaları, şehir polis kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Palandöken ve Yakutiye ilçesinde üç ayrı kavşakta meydana gelen trafik kazalarında, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile bir başka otomobilin çarpması ve kavşakta ışık ihlali yapan otomobilin başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpışma görüntüleri yer alıyor.