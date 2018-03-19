Trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yediler Mahallesi Çortuk Caddesi üzerinde 517. Sokak kavşağında meydana gelen ilk kazada, Hasan K.(46) idaresindeki 26 NZ 336 plakalı otomobil ile Soner K.(32) idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücülerinden Soner K. ile birlikte aynı araçta yolcu olarak bulunan Kübra K.(23) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir diğer kazada 4 Eylül Mahallesi 864 Sokak ile 862. Sokak kavşağında meydana geldi. Nuri S.(63) idaresindeki 26 EK 166 plakalı otomobil ile Nazım K.(57) idaresindeki 11 AG 316 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücülerinden Nuri S. yaralandı. Tedavisi yapılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.