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Trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

Kayseri İncesu ilçesine bağlı Örenşehir mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Örenşehir mahallesi Kümeevler caddesinde meydana geldi.

Trafik kazası: 3 yaralı

Kayseri İncesu ilçesine bağlı Örenşehir mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Örenşehir mahallesi Kümeevler caddesinde meydana geldi. İ.S. yönetimindeki 38 AAB 538 plakalı araç, D.S. idaresindeki 50 DS 347 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 50 DS 347 plakalı araç yoldan çıkarak takla attı. Olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. 50 DS 347 plakalı araçtan yaralı olarak çıkarılan D.S., L.S. ve N.B. 112 ekipleri tarafından çevrede ki hastanelere kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Trafik kazası: 3 yaralı

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