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Trafik kazasında ağır yaralanan şarkıcı kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 19:12 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de eğlence mekânlarında sahneye çıkan şarkıcı Şaban Aykan (28), 10 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Trafik kazasında ağır yaralanan şarkıcı kurtarılamadı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de eğlence mekânlarında sahneye çıkan şarkıcı Şaban Aykan (28), 10 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, geçen 10 Şubat'ta, Pamukkale ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Seviş yönetimindeki 35 HB 1450 plakalı hafif ticari araç ile Şaban Aykan yönetimindeki 20 ZD 077 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan Aykan, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ağır yaralı halde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eğlence mekânlarında 'Aykan Kutluay' ismiyle sahneye çıkan Şaban Aykan, yoğun bakımda tedavisi sürerken yaşamını yitirdi.

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