Trafik kazasında hayatını kaybeden Emniyet Müdür Yardımcısı Akduman için tören düzenlendi

Trabzon’da bugün sabaha karşı geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman için Emniyet Müdürlüğü binası önünde bir tören düzenlendi.
Törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Akduman’ın eşi Nergis ve kızı Çiçek Akduman ile mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Törende Nergis Akduman kızı ile birlikte eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken, acılı aileyi Emniyet Müdürü Orhan Çevik teskin etmeye çalıştı.
Törende özgeçmişi okunan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Akduman’ın cenazesi yapılan duanın ardından İzmir’e gönderildi.
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