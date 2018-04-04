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Trafik kazasında ölen iş adamı toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 19:51 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iş adamı Alican Yılmaz’ın cenazesi çok sayıda kişinin katılımıyla defnedildi.İkindi namazına müteakip Çerkezköy 15 Temmuz Şehitleri Caminde kılınan cenaze namazına Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkan Yardımcısı Ercan Erdoğan, MHP Çerkezköy İlçe Başkanı Ahmet Aydeniz, BBP Tekirdağ İl Başkanı Turan Demircan, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, Çerkezköy eski Belediye Başkanı Ali Ertem, Optimed Hastanesi Genel Müdürü Ayhan Arslan, Kapaklı Sitespor Kulübü Başkanı Ersan Karamehmetoğlu, Çerkezköy Doğan Spor Kulübü Başkanı Kazım Asbaş ve çok sayıda iş adamı ile vatandaş katıldı.Cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul eden acılı baba Salih Yılmaz, ayakta durmakta zorlandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iş adamı Alican Yılmaz’ın cenazesi çok sayıda kişinin katılımıyla defnedildi.
İkindi namazına müteakip Çerkezköy 15 Temmuz Şehitleri Caminde kılınan cenaze namazına Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkan Yardımcısı Ercan Erdoğan, MHP Çerkezköy İlçe Başkanı Ahmet Aydeniz, BBP Tekirdağ İl Başkanı Turan Demircan, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, Çerkezköy eski Belediye Başkanı Ali Ertem, Optimed Hastanesi Genel Müdürü Ayhan Arslan, Kapaklı Sitespor Kulübü Başkanı Ersan Karamehmetoğlu, Çerkezköy Doğan Spor Kulübü Başkanı Kazım Asbaş ve çok sayıda iş adamı ile vatandaş katıldı.
Cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul eden acılı baba Salih Yılmaz, ayakta durmakta zorlandı. Alican Yılmaz’ın amcaları Akın Yılmaz ve Rahmi Yılmaz’da cenazeye gelenlerin taziyelerini kabul ederken, baba Salih Yılmaz, oğlunun tabutunun başında dakikalarca gözyaşı döktü.
İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı’nın kıldırdığı cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığı’na defnedildi.

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