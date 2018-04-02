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Trafik kazasında ölen polis eşi defin edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 17:43 | Son Güncelleme

Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında ölen polis eşi Sevgi Korkut, memleketi Malatya’nın Hekimhan ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.Gaziantep-Nizip yolunun 25.

Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında ölen polis eşi Sevgi Korkut, memleketi Malatya’nın Hekimhan ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziantep-Nizip yolunun 25. kilometresinde yaşanan trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araçta bulunan Sevgi Korkut olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada Korkut’un Nizip Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru olan eşi Ersoy Korkut, çocukları Müge (8), Bilgenur Korkut (10) ile yeğenleri Sema(4) ve Mahmut Kaan Şenol (4) da yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 38 yaşındaki Sevgi Korkut’un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından memleketi Malatya’ya getirildi. Hekimhan ilçesinde ikindi namazı akabinde kılınan cenaze namazı sonrası Korkut’un cenazesi Karadere Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları ile Korkut’un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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