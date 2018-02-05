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Trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 18:12 | Son Güncelleme

Zonguldak-Ankara karayolunun 16.

Trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi toprağa verildi

Zonguldak-Ankara karayolunun 16. kilometresinde 28 kişinin yaralandığı kazada ölen 19 yaşındaki Karabük Üniversitesi Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1. sınıf öğrencisi Melike Aygün toprağa verildi. Hayatını kaybeden genç kızın tabutunun üzerine gelinlik örtüldü.
Kaza, dün akşam Zonguldak-Ankara karayolunun 16. kilometresinde Osmanlı köyü mevkiinde meydana geldi. Sadi B. (55) idaresindeki 67 AS 262 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1. sınıf öğrencisi Melike Aygün (19) yaşamını yitirirken, araçta bulunan 28 yolcu da yaralandı. Kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Melike Aygün’ün cenazesi ailesi tarafından alınarak, Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ köyüne getirildi. Cenazede gözyaşı döken baba İlyas Aygün, “Benim canım gitti. Kızımın geleceği vardı, hayalleri vardı" diyerek tabutun başında gözyaşı döktü. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Melike Aygün’ün yakınları cenaze töreninde gözyaşlarına boğulurken, talihsiz kızın cenazesi aile mezarlığına defnedildi.

Trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi toprağa verildi

Trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi toprağa verildi

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