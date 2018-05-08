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Trafik kazasında yaralandı, 24 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 17:51 | Son Güncelleme

Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA DHA)KONYA'nın Karapınar ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, hafif ticari aracın çarpması sonucu eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaralanan Narkize Dişlioğlu (41), 24 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA DHA)KONYA'nın Karapınar ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, hafif ticari aracın çarpması sonucu eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaralanan Narkize Dişlioğlu (41), 24 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, 14 Nisan günü saat 22.30 sıralarında Karapınar- Konya karayolunun 2'inci kilometresinde meydana geldi. Karapınar'da bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Konya'daki evlerine dönmek için yola çıkan Muammer Dişlioğlu, yönetimindeki 42 BBV 75 plakalı otomobille, kavşakta kırmızı ışıkta beklemeye başladı. Bu sırada Ömer Öcal'ın (25) kullandığı 42 ABB 756 plakalı hafif ticari araç, Dişlioğlu'nun aracına çarptı. Kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Kazada Muammer Dişlioğlu, eşi Narkize Dişlioğlu ile çocukları Tuğçe (18) ve Furkan Dişlioğlu (9) ile diğer sürücü Öcal yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Nazrike Dişlioğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Dişlioğlu, 24 gün süren yaşam mücadelesi sonucu bugün yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Dişlioğlu'nun kazada yaralanan eşi ve iki çocuğunu tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan ve 1.75 promil alkollü olduğu tespit edilen diğer sürücü Ömer Öcal'ın da yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu ve tutuksuz olarak yargılandığı öğrenildi.

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