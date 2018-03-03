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Trafik lambasındaki 'el yapımı patlayıcı' imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 01:04 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin en işlek caddelerinden biri olan Ulus Caddesi ile Antalya Karayolu'nun birleştiği kavşaktaki trafik lambasının elektrik panosu içine yerleştirilen el yapımı patlayıcı, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Trafik lambasındaki 'el yapımı patlayıcı' imha edildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin en işlek caddelerinden biri olan Ulus Caddesi ile Antalya Karayolu'nun birleştiği kavşaktaki trafik lambasının elektrik panosu içine yerleştirilen el yapımı patlayıcı, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatılarak etkisiz hale getirildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugün saat 20.00 sıralarında Ulus Caddesi ile Antalya Karayolu'nun kesiştiği kavşakta ışık düzenlemesi yaparken, bir trafik lambası içine yerleştirilen bomba düzeneğini fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, caddenin etrafında geniş bir bölümü trafik ve yaya akışına kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları trafik lambasındaki elektrik panosu içine yerleştirilen el yapımı bomba düzeneğini fünyeyle patlatarak etkisiz hale getirdi. Patlama büyük bir gürültüye neden olurken çevredeki bazı işyerlerinin camları kırıldı. Patlama esnasında trafik lambası da parçalandı. Kontrollü patlatmanın ardından polis bomba düzeneğinin parçalarını incelemek üzere topladı. Olay yerine getirilen bomba arama köpeği de çevrede başka patlayıcılar olması ihtimaline karşı çevrede arama yaptı. Bomba düzeneğinin ne zaman ve kimler tarafından yerleştirildiği başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında araştırılırken, çevredeki güvenlik kamera kayıtları da inceleniyor.

FOTOĞRAFLI

Trafik lambasındaki 'el yapımı patlayıcı' imha edildiTrafik lambasındaki 'el yapımı patlayıcı' imha edildiTrafik lambasındaki 'el yapımı patlayıcı' imha edildiTrafik lambasındaki 'el yapımı patlayıcı' imha edildi

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